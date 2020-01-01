Благодаря соцсетям у вас есть возможность не просто публиковать фото, чтобы друзья знали как вы проводите время, а рассказать о себе большой аудитории. Не имеет значения чем вы занимаетесь: делаете дома свечи или открываете семейное кафе, настраиваете таргетированную рекламу или помогаете брендам искать амбассадоров для сотрудничества.
У вас есть шанс стать востребованным. Главное приложить усилия (в том числе финансовые) — просто зарегистрировать аккаунт и написать серию постов с цепляющими фото, недостаточно.
Какой бывает работа в социальных сетях?
Работа в соцсетях есть для всех. Здесь одинаково комфортно:
- собственникам бизнеса — от владельцев лавки с фруктами до руководителей крупных компаний
- экспертам — от начинающих специалистов, заканчивая практиками с многолетним опытом
- фрилансерам — от копирайтеров в узких нишах до комплексных специалистов
Всех объединяет одно — каждый может привлекать новых клиентов, поддерживать отношения с постоянными и продавать свои услуги через экран телефона.
Если у вас есть офис — не обязательно присутствовать в нем 24/7 и лично встречать каждого клиента, чтобы объяснить, почему он должен обратиться именно к вам. Достаточно делать это систематически в цифровом пространстве, чтобы люди в Директе выстраивались в очередь.
У работы в соцсетях масса преимуществ:
- удаленный формат работы и подходящий для вас график
- огромная аудитория (только русскоговорящих пользователей Instagram в России — 54 млн)
- разнообразие инструментов, которые помогают продвижению
- нет существенных ограничений по нишам
- возможность быстро найти единомышленников, и обратиться за советом — платным и бесплатным
Какие SMM услуги популярны?
- анализ аккаунта
- разработка стратегии
- настройка таргетированной рекламы
- написание постов и статей
- разработка сайтов
- оформление ленты и сторис
- поиск инфлюенсеров и амбассадоров
- коммуникация с клиентами
Не нужно сразу искать специалистов в каждой сфере. Отталкивайтесь от своих масштабов и целей. Подумайте, какие задачи нужно решить в первую очередь? Сейчас каждому бизнесу нужны smm услуги. А в каком объеме, решать вам.
Услуги смм специалиста могут быть комплексными. Передать все в руки одного человека — это отличное решение, если нужно закрыть разноплановые задачи. Хотите разобраться с конкретной ситуацией — ищите узкого специалиста.
Спрос на фрилансеров большой, поэтому поиск может затянуться. Потратьте время, но найдите «своего» человека. В котором кроме экспертности, вы совпадете во взглядах и ценностях.
Сколько можно заработать на соцсетях?
Предела в заработке нет и для тех кто оказывает смм услуги, и для тех, кто обращается за ними.
Заработок на соцсетях многих привлекает. Чтобы начать, на первом этапе не нужны сверхспособности. Но это может негативно повлиять на рынок: новички часто ставят минимальную цену на услуги, чтобы быстрее найти клиентов.
Поэтому если ищите специалистов, задумайтесь, прежде чем соглашаться работать с тем, кто просит подозрительно мало. Результат может быть соответствующим.
Если вы на месте тех, кто демпингует и стремитесь назвать минимальную цену, 100 раз подумайте. Сколько времени потребуется, чтобы достойно заработать при хорошей работе?
Биржа социальных сетей Evil-Mart
Здесь клиенты могут заказать услуги фрилансера, а фрилансеры — заявить о себе.
Чем она отличается от других площадок?
- Это первая биржа smm. Мы не берем комиссию за услуги и регистрацию аккаунта
- У заказчиков будет возможность получить доступ к базе специалистов. А не собирать их по крупицам в чатах или ждать, пока кто-то откликнется на вакансию
- Заказчик выбирает исполнителя самостоятельно, а не основе автоматического ранжирования предложений от площадки
- Все общение в одном чате, а не в куче последовательных страниц или окон
- В чате можно решить все вопросы, в том числе получить оплату
- Исполнитель гарантировано получает оплату за выполненную работу. Защитим от мошенников
- Техподдержка с вами на связи с 05.00 до 00.00
Evil-mart — не просто биржа социальных сетей в привычном понимании, а безопасное пространство для работы smm-специалистов, и тех кто в них нуждается.