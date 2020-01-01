Благодаря соцсетям у вас есть возможность не просто публиковать фото, чтобы друзья знали как вы проводите время, а рассказать о себе большой аудитории. Не имеет значения чем вы занимаетесь: делаете дома свечи или открываете семейное кафе, настраиваете таргетированную рекламу или помогаете брендам искать амбассадоров для сотрудничества.

У вас есть шанс стать востребованным. Главное приложить усилия (в том числе финансовые) — просто зарегистрировать аккаунт и написать серию постов с цепляющими фото, недостаточно.

Какой бывает работа в социальных сетях?

Работа в соцсетях есть для всех. Здесь одинаково комфортно:

собственникам бизнеса — от владельцев лавки с фруктами до руководителей крупных компаний

крупных компаний экспертам — от начинающих специалистов, заканчивая практиками с многолетним опытом

фрилансерам — от копирайтеров в узких нишах до комплексных специалистов

Всех объединяет одно — каждый может привлекать новых клиентов, поддерживать отношения с постоянными и продавать свои услуги через экран телефона.



Если у вас есть офис — не обязательно присутствовать в нем 24/7 и лично встречать каждого клиента, чтобы объяснить, почему он должен обратиться именно к вам. Достаточно делать это систематически в цифровом пространстве, чтобы люди в Директе выстраивались в очередь.

У работы в соцсетях масса преимуществ:

удаленный формат работы и подходящий для вас график

огромная аудитория (только русскоговорящих пользователей Instagram в России — 54 млн)

разнообразие инструментов, которые помогают продвижению

нет существенных ограничений по нишам

возможность быстро найти единомышленников, и обратиться за советом — платным и бесплатным

Какие SMM услуги популярны?

анализ аккаунта

разработка стратегии

настройка таргетированной рекламы

написание постов и статей

разработка сайтов

оформление ленты и сторис

поиск инфлюенсеров и амбассадоров

коммуникация с клиентами

Не нужно сразу искать специалистов в каждой сфере. Отталкивайтесь от своих масштабов и целей. Подумайте, какие задачи нужно решить в первую очередь? Сейчас каждому бизнесу нужны smm услуги. А в каком объеме, решать вам.

Услуги смм специалиста могут быть комплексными. Передать все в руки одного человека — это отличное решение, если нужно закрыть разноплановые задачи. Хотите разобраться с конкретной ситуацией — ищите узкого специалиста.

Спрос на фрилансеров большой, поэтому поиск может затянуться. Потратьте время, но найдите «своего» человека. В котором кроме экспертности, вы совпадете во взглядах и ценностях.

Сколько можно заработать на соцсетях?

Предела в заработке нет и для тех кто оказывает смм услуги, и для тех, кто обращается за ними.

Заработок на соцсетях многих привлекает. Чтобы начать, на первом этапе не нужны сверхспособности. Но это может негативно повлиять на рынок: новички часто ставят минимальную цену на услуги, чтобы быстрее найти клиентов.



Поэтому если ищите специалистов, задумайтесь, прежде чем соглашаться работать с тем, кто просит подозрительно мало. Результат может быть соответствующим.



Если вы на месте тех, кто демпингует и стремитесь назвать минимальную цену, 100 раз подумайте. Сколько времени потребуется, чтобы достойно заработать при хорошей работе?



Биржа социальных сетей Evil-Mart

Здесь клиенты могут заказать услуги фрилансера, а фрилансеры — заявить о себе.

Чем она отличается от других площадок?

Это первая биржа smm. Мы не берем комиссию за услуги и регистрацию аккаунта У заказчиков будет возможность получить доступ к базе специалистов. А не собирать их по крупицам в чатах или ждать, пока кто-то откликнется на вакансию Заказчик выбирает исполнителя самостоятельно, а не основе автоматического ранжирования предложений от площадки Все общение в одном чате, а не в куче последовательных страниц или окон В чате можно решить все вопросы, в том числе получить оплату Исполнитель гарантировано получает оплату за выполненную работу. Защитим от мошенников Техподдержка с вами на связи с 05.00 до 00.00

Evil-mart — не просто биржа социальных сетей в привычном понимании, а безопасное пространство для работы smm-специалистов, и тех кто в них нуждается.